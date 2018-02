PJ apreende 4,5 toneladas de material usado na produção de ecstasy

Substância apreendida daria para produzir cerca de 30 milhões de comprimidos.

12:17

A Polícia Judiciária apreendeu, nas últimas semanas, 4,5 toneladas de uma substância usada para produzir drogas sintética. A operação aconteceu com a cooperação das autoridades de vários países europeus, especialmente "da Holanda e da Bélgica", garante a entidade, em comunicado.



A substância em causa, conhecida por BMK, terá chegado a Portugal por via aérea proveniente de um país asiático. Segundo avança a PJ, deveria seguir "por via terrestre para outro país europeu", operação levada a cabo por "membros de um grupo organizado transnacional" que pretendia criar ecstasy.



"Trata-se de uma das maiores apreensões de precursores efetuada em território nacional, estimando-se que o produto apreendido possibilitasse a produção de cerca de 30 milhões de comprimidos", garantem as autoridades.