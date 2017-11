Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ apreende no Algarve embarcação que transportava haxixe de Marrocos

Dez elementos da organização foram detidos no final da passada semana em Espanha, tendo seis deles ficado em prisão preventiva.

Por Lusa | 18:02

Uma embarcação utilizada por uma organização internacional de tráfico de estupefacientes para transportar haxixe entre Marrocos e as costas portuguesa e espanhola foi apreendida numa marina do Algarve, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).



"Com sede na província espanhola de Huelva, a organização colocou a embarcação numa marina no Algarve, a partir da qual se deslocava a Marrocos para efetuar o carregamento de haxixe e subsequente transporte para a costa portuguesa e espanhola, onde fazia o transbordo do estupefaciente para outras embarcações, regressando novamente à marina sem vestígios da droga", indicou a PJ em comunicado.



Segundo a PJ, dez elementos da organização foram detidos no final da passada semana em Espanha, tendo seis deles ficado em prisão preventiva depois de terem sido ouvidos na Audiencia Nacional em Madrid.



A polícia acrescentou que a organização está referenciada com um descarregamento de cerca de duas toneladas de haxixe em Espanha, decorrendo "diligências de investigação, no sentido de a relacionar com descarregamentos em território português".



A apreensão da embarcação no Algarve foi efetuada pela diretoria do Sul da PJ, numa operação que decorreu em colaboração com a Força Aérea Portuguesa e em articulação com o Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agência Tributaria e o Cuerpo Nacional da Polícia de Espanha.