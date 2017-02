PJ apreendeu cocaína e deteve três estrangeiros

A operação policial foi desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCT) da PJ.

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu quase três quilos de cocaína no aeroporto de Lisboa e deteve duas mulheres e um homem, de nacionalidade estrangeira, que transportavam a droga nas bagagens e no interior do organismo.Segundo adianta a PJ, aos suspeitos, com as idades de 22, 27 e 34 anos, foram apreendidos 2,930 quilogramas de cocaína, que dariam aproximadamente para 29.230 doses individuais.Os detidos ficaram em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.