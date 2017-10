Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ caça 161 homicidas

Só 40 por cento dos 1670 detidos ficaram em preventiva.

Por João Tavares | 10:27

Das 1670 pessoas que a Polícia Judiciária deteve no último ano por crimes violentos, apenas cerca de 700 viram ser-lhes aplicada a medida mais pesada de prisão preventiva. Só 40% dos detidos ficaram com a medida de coação mais grave, segundo os números divulgados ontem pela PJ, no dia em que se festejaram 72 anos da instituição.



Os crimes violentos continuam a engrossar as estatísticas. O universo de detidos inclui 161 pessoas intercetadas pelo crime de homicídio (tentado e consumado), 167 assaltantes que praticaram crimes com recuso a armas, 62 sequestradores e 175 violadores e abusadores sexuais de crianças.



A posse e a venda de armas de fogo levou também à detenção de 87 pessoas no ano passado. Outras 320 vão responder por tráfico de droga e 34 de pessoas.



No que diz respeito a apreensões, a Judiciária intercetou 689 quilos de cocaína, quase 11 toneladas de haxixe, 472 viaturas e 837 armas de fogo. No crime económico, a PJ arrestou 215 imóveis, apreendeu 18 milhões de euros e 8 milhões de dólares e propôs a suspensão de operações financeiras que ascendem aos 20 milhões de euros.



PORMENORES

‘Fuga’ de inspetores

O diretor da PJ defendeu a indexação das remunerações dos investigadores da PJ aos magistrados judiciais e do MP. Almeida Rodrigues teme uma ‘fuga’ de inspetores para a magistratura devido à diferença de salários.



Revisão de estatutos

A ministra da Justiça presidiu às cerimónias do 72º aniversário da PJ, que tiveram lugar na sede da Judiciária, em Lisboa. Nos festejos, Francisca Van Dunem disse mesmo que há necessidade de rever os estatutos da Polícia Judiciária, que serão definidos "oportunamente".