PJ caça tarado sexual que tentou violar enfermeira

Mulher foi ameaçada de morte e depois obrigada a masturbar o homem.

Por João Tavares | 01:30

O marceneiro de 39 anos já era conhecido da polícia: assediava mulheres nas ruas de Almada, apalpava-as nas estações de comboio e foi mesmo apanhado a espreitar numa casa de banho de senhoras num estabelecimento comercial. No dia 11 tentou violar uma enfermeira no parque de estacionamento do Hospital Garcia de Orta. Acabou detido na terça-feira pela PJ de Setúbal e ficou em prisão preventiva.



Valeu à vítima, uma enfermeira de 56 anos, o familiar de uma utente que ouviu os seus gritos de pedido de socorro. Momentos antes, a vítima foi forçada a entrar para o lugar do passageiro do próprio carro pelo tarado sexual. A enfermeira foi ameaçada de morte, agredida na zona da face e depois obrigada a masturbar o homem.



A vítima debateu-se com o agressor, até que os gritos foram ouvidos pelo homem que caminhava no parque de estacionamento e que se aproximou da viatura, o que levou a que o predador fugisse. Antes, tentou atacar outras duas mulheres.



A mulher foi assistida no hospital e a PSP foi alertada. Foram recolhidas imagens de videovigilância e o homem acabou detido uma semana depois.



PORMENORES

Sindicato denuncia

Foi o Sindicato dos Enfermeiros que denunciou este caso, na semana passada. Falavam da falta de segurança no hospital e de iluminação no parque.



Saía do trabalho

O ataque à enfermeira teve lugar pelas 23h10, dez minutos depois de ter terminado o seu turno de trabalho.



Agressor nas Urgências

Antes do ataque o predador sexual tinha dado entrada nas urgências do Hospital Garcia de Orta. Foi depois de ter alta que tentou violar a enfermeira.