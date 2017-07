Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ captura homicida em fuga há 8 meses

Com o irmão, é suspeito de disparar contra dois homens com quem mantinham conflito.

Por João Mira Godinho | 08:11

Um homem, de 31 anos, que esteve envolvido num tiroteio, em Portimão, em novembro, foi agora detido pela Polícia Judiciária. Em fuga desde o dia do crime, é acusado de tentativa de homicídio, juntamente com o irmão, que já tinha sido detido.



O caso aconteceu a 4 de novembro. Os dois irmãos tinham-se desentendido com outros dois, no posto de abastecimento da Repsol, em Portimão, "na sequência de conflitos que se arrastavam há meses", explica a PJ. Depois desse confronto, os suspeitos foram a casa buscar armas de fogo e esperaram pelos rivais junto à residência destes. Quando eles chegaram, abriram fogo.



Um dos alvos foi atingido no peito, o outro, nas costas, com a bala, calibre 6.35, a atravessar o corpo e a sair pela barriga. Os dois foram hospitalizados mas sobreviveram.



Poucos dias depois, a 17 de novembro, o Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ capturou o primeiro suspeito, mas o outro continuou em fuga. Foi capturado terça-feira, pela Judiciária, com o apoio da GNR, em Samora Correia.



Presente ontem a tribunal, ficou sujeito a apresentações periódicas às autoridades, a mesma medida de coação que tinha sido aplicada ao irmão, em novembro.



Na altura, e após saberem que o primeiro suspeito detido tinha ficado em liberdade, as vítimas confessaram temer pela vida: "Temos medo que eles voltem para acabar o que começaram", admitiram ao CM.