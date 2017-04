PJ chamada a investigar morte de mulher em casa

O CM sabe que a habitação não estava remexida, o que afasta a hipótese de ter sido um assalto.



A Quinta dos Rodrigues inclui um edifício de alojamento local constituído por quartos, que só costumam estar ocupados no verão. Nesta altura, são poucas as casas habitadas na praia do Salgado, que assim fica um pouco isolada e os poucos habitantes mais desprotegidos.



A GNR detetou indícios que levaram a suspeitar não se tratar de uma morte natural, pelo que foi chamada a Polícia Judiciária de Leiria. Todo o espaço foi alvo de uma minuciosa perícia, cujos resultados vão ser fundamentais para apurar as circunstâncias da morte da idosa, que vivia sozinha.sabe que a habitação não estava remexida, o que afasta a hipótese de ter sido um assalto.A Quinta dos Rodrigues inclui um edifício de alojamento local constituído por quartos, que só costumam estar ocupados no verão. Nesta altura, são poucas as casas habitadas na praia do Salgado, que assim fica um pouco isolada e os poucos habitantes mais desprotegidos.

O que achou desta notícia?







80% Muito insatisfeito

80% 13.3%

13.3% 6.7%

6.7%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







80% Muito insatisfeito

80% 13.3%

13.3% 6.7%

6.7%

Muito satisfeito pub

Uma mulher de 83 anos foi ontem encontrada morta dentro de casa, na zona da praia do Salgado, na Nazaré, em circunstâncias consideradas estranhas pelas autoridades, que estão a investigar.Fernanda Rodrigues foi encontrada caída no chão de uma cozinha de apoio da Quinta dos Rodrigues, onde vivia.A mulher não atendia o telefone, o que levou a filha a dar o alerta às autoridades. De imediato foi acionada para o local uma equipa médica do INEM e os Bombeiros Voluntários da Nazaré, que já nada puderam fazer. O óbito foi confirmado no local.