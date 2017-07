Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Curandeira" da Guarda detida por burlar doentes em consultas

Detida é suspeita de ter burlado uma vítima, entre setembro de 2014 e maio de 2016.

Por Lusa | 13.07.17

Uma mulher "curandeira", com 53 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda pela alegada prática do crime de burla qualificada, foi esta quinta-feira anunciado.



Segundo uma nota do Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda, a detida é suspeita de ter burlado uma vítima, entre setembro de 2014 e maio de 2016, "lesando-a em cerca de 200.000 euros".



A fonte refere que a mulher, "referenciada como curandeira", na sequência de consultas para tratamento de uma doença da vítima, "por meio de engano que astuciosamente provocou, determinou-a a entregar-lhe várias quantias em dinheiro".



A suspeita vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação de adequadas medidas de coação.