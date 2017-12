Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ de Aveiro deteve homem reincidente por violação

Factos criminosos ocorreram na noite de 16 de agosto deste ano.

Por Lusa | 13:43

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 49 anos, reincidente em crimes de natureza sexual, que terá violado uma mulher no passado mês de agosto, no concelho de Ovar, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.



Segundo um comunicado da PJ, os factos criminosos ocorreram na noite de 16 de agosto deste ano, num local ermo perto da cidade de Esmoriz, no concelho de Ovar, distrito de Aveiro.



De acordo com a investigação, os dois ter-se-ão conhecido na cidade do Porto e, posteriormente, a vítima terá sido levada de carro pelo detido até àquele local, onde foi forçada a várias práticas sexuais.



"O detido, que se ausentou do país após a prática dos factos e que já tinha sido condenado e cumprido pena de prisão efetiva por outro crime de violação, foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", refere a PJ.