PJ de Leiria detém suspeito por abuso sexual de menores

Suspeito, de 60 anos, tinha uma relação de proximidade com a vítima.

Por Lusa | 19:26

A Polícia Judiciária de Leiria anunciou hoje a detenção de um homem por suspeita de abuso sexual de menores.



Em comunicado, a Polícia Judiciária informa que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, "localizou, identificou e deteve um homem, fora de flagrante delito, pela presumível prática do crime de abuso sexual de menores dependentes".



Segundo a PJ, o suspeito, com 60 anos, "terá concretizado o crime aproveitando-se da relação de proximidade com a vítima e do facto de ela permanecer longos períodos ao seu cuidado".



Fonte da PJ disse à Lusa que o arguido não tem antecedentes policiais e que era uma pessoa "muito próxima da vítima".



Após o primeiro interrogatório judicial, foram aplicadas ao detido as medidas de coação de proibição de contactos e de apresentações periódicas.