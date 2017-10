Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ de Setúbal detém suspeitos de tentativa de homicídio em discoteca

Três pessoas envolvidas no incidente tiveram de receber tratamento hospitalar.

14:51

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve dois homens suspeitos de efetuarem vários disparos contra um outro que pouco antes tinha ajudado o segurança de um bar a expulsá-los do local, por terem provocado distúrbios, foi esta segunda-feira anunciado.



Segundo um comunicado da PJ, os dois homens expulsos, de 31 e 44 anos, regressaram pouco depois, munidos de armas de fogo, com o objetivo de atingirem a vítima, um frequentador habitual do estabelecimento que tinha ajudado o segurança a retirá-los do local.



De acordo com a PJ, a vítima sofreu ferimentos nas pernas e nos braços, mas, durante o incidente, também atingiu um dos detidos numa perna, com uma arma de fogo devidamente legalizada.



Além da detenção dos dois homens, que são suspeitos da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e detenção ilegal de arma, a PJ identificou outros dois, de 39 e 40 anos.



A PJ refere ainda que três pessoas envolvidas no incidente tiveram de receber tratamento hospitalar, sendo que a vítima permanece internada.



Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.