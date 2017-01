PJ "desativa" alegado grupo de traficantes de droga nos Açores

João Oliveira acrescentou que o alegado grupo "já vinha atuando desde há pelo menos alguns meses" com "um modo de articulação muito próprio entre cada um deles".



A última das três detenções ocorreu na segunda-feira, disse ainda o coordenador da PJ nos Açores, indicando que "as investigações prosseguem".



Os detidos estão a ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial, para aplicação de eventuais medidas coativas.



A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção, em São Miguel, nos Açores, de três homens suspeitos de pertencerem a um alegado grupo de traficantes de droga e apreendeu pólen de haxixe suficiente para aproximadamente oito mil doses individuais.Segundo o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ, os três homens, com idades entre os 16 e os 35 anos, foram detidos "no âmbito de uma investigação em curso" e são suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes e detenção de armas proibidas.A PJ adianta, em comunicado, que foi "apreendido pólen de haxixe suficiente para aproximadamente oito mil doses individuais, tendo sido realizadas várias buscas domiciliárias, na ilha de São Miguel, que propiciaram igualmente a apreensão de relevantes elementos com interesse probatório", sobretudo "armas proibidas e diversos equipamentos informáticos e de comunicações".