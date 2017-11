Companheiro da vítima foi detido em França.

12:33

Um homem de 42 anos foi detido pelas autoridades em França por ter matado e ocultado o cadáver da mulher, em Vila Nova de Gaia.



O suspeito foi detido em França após emissão de mandado de detenção europeu.



Segundo um comunicado divulgado pela Polícia Judiciária esta segunda-feira, o homem foi detido pelas autoridades francesas a 28 de setembro e "entregue a elementos da PJ", que conseguiram, posteriormente, localizar o cadáver, enterrado em Gaia desde 1 de outubro de 2015.



Uma cidadã brasileira de 30 anos, residente no Porto, estava desaparecida desde essa altura.



De acordo com a investigação, o suspeito terá agredido a vítima até à morte "na sequência de uma discussão" sobre questões financeiras. Depois disso, escondeu o cadáver da companheira, com quem vivia.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando a aguardar julgamento sujeito à medida coação de prisão preventiva.