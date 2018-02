PJ desconfia de espião do Benfica no sistema de justiça

Denúncia foi realizada no final de setembro do ano passado.

12:02

Um coordenador da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Policia Judiciária comunicou aos superiores a possibilidade de existir um espião do Benfica dentro do sistema de justiça português, segundo divulgou a SÁBADO este domingo.

O alegado documento, publicado num dos sites que tem difundido os e-mails da SAD do clube da luz, foi emitido no final de Setembro do ano passado e refere que a tal fonte tem informado os advogados das águias sobre os passos da PJ em relação à investigação em curso que envolve os encarnados.

"Terão sido transmitidas já a uma ou mais sociedades de advogados com as quais o clube em apreço manterá uma relação contratual atinente à prestação de serviços jurídicos", sublinha o comunicado.

A suspeita resultou de um telefonema anónimo, no dia 27 de Setembro, no qual um trabalhador revelou o que se estava a passar.