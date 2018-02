PJ desiste de procurar cadáver de vítima

Sondas só permitem deteção de corpos em solos que foram remexidos recentemente.

O Ministério Público, neste segundo despacho de arquivamento, datado de 25 de janeiro deste ano, refere que "o suspeito Moisés Fonseca caracteriza-se por ser bastante inteligente e muitíssimo cauteloso, o que desde logo nos leva a concluir que este não seria o local por ele escolhido para proceder à ocultação de um cadáver". O processo acabou arquivado.



Marcelo Santos desapareceu, sem deixar rasto, em dezembro de 2013. Três meses depois, a irmã, Carla, foi assassinada pelo ex-companheiro Moisés Fonseca, numa casa em Monte Abraão, Sintra. A família dos dois irmãos acredita que Moisés, condenado a 25 anos de cadeia pelo homicídio da ex-mulher à facada, é responsável também pela morte de Marcelo Santos, cujo cadáver nunca foi localizado.Mas o Ministério Público arquivou pela segunda vez a investigação à morte de Marcelo Santos e desistiu de procurar o cadáver, embora assuma que a única forma de verificar a presença de um corpo seria através de detetores de rastreamento no solo dos terrenos de Moisés, "todavia os detetores existentes não têm essa virtualidade, pois apenas conseguem detetar áreas de terreno que tenham sido remexidas recentemente".A PJ foi aos terrenos dos pais do homicida, na Batalha, verificar se havia um corpo, neste último processo que foi aberto. Os inspetores estiveram na casa, terrenos e até em armazéns mas nada encontraram. Refira-se que Moisés assumiu, em pelo menos seis conversas informais com a PJ, que tinha assassinado Marcelo, mas sempre recusou assinar formalmente a sua confissão.