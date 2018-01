PJ desmantela grupo suspeito de burlar seguradoras em milhares de euros

Factos ocorreram em Mafra e em Palmela.

Por Lusa | 14:01

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou um grupo suspeito de burlar em centenas de milhares de euros diversas companhias de seguros, com a detenção de um terceiro elemento, anunciou esta quinta-feira aquela força policial.



Uma mulher, de 47 anos, foi agora detida e, depois de presente a tribunal, ficou sujeita a apresentações periódicas às autoridades e proibição de contacto com os outros dois elementos do grupo, informou a PJ em comunicado



Já em dezembro, a PJ tinha detido um homem, de 49 anos, e a sua mulher, de 35 anos.



Os factos ocorreram em Mafra (distrito de Lisboa) e em Palmela (distrito de Setúbal), sendo os três suspeitos dos crimes de burla qualificada e falsificação de documentos.



O grupo é suspeito de ter recebido várias indemnizações por invalidez permanente, cada uma na ordem dos 100 mil euros, conforme foi até agora apurado na investigação.



Usando a sua identidade ou identidades falsas, terão celebrado, com várias companhias, contratos de seguros de vida, cujas apólices eram pagas com regularidade.



Com o objetivo de acionar as respetivas indemnizações por invalidez permanente, falsificariam documentos, como relatórios hospitalares ou das forças de segurança, para comprovar a gravidade das falsas lesões ou até a morte.



Em alguns casos, o seguro foi acionado dois anos após ter sido efetuado.



Segundo a investigação, iniciada há vários meses, os detidos dedicar-se-iam a este tipo de crimes desde 2008.