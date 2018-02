Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ desmantela no Fundão grupo suspeito de crimes de burla

Três detidos vão ser presentes às autoridades judiciais competentes para primeiro interrogatório.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de dois homens e de uma mulher, "fortemente indiciados" de terem constituído um grupo dedicado à prática de crimes de burla praticados em 2017, no Fundão.



O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere em comunicado hoje divulgado que os detidos, com idades compreendidas entre os 36 e os 64 anos, são suspeitos de terem praticado os crimes entre fevereiro e setembro de 2017, "maioritariamente" na área do Fundão, distrito de Castelo Branco.



"Os detidos, agindo de forma concertada, por meio de engano que astuciosamente provocavam, e aproveitando situações de especial vulnerabilidade de algumas das vítimas, em razão de idade e de doença, determinaram as mesmas a fazer-lhes várias entregas de dinheiro e de objetos em ouro, de que se apropriaram, lesando-as em vários milhares de euros e deixando algumas em difícil situação económica", explica a fonte.



Segundo a nota, durante a realização de buscas à residência dos detidos, a PJ apreendeu uma pistola de calibre 6,35 milímetros e mais de uma centena de munições em situação ilegal, bem como dinheiro e outros objetos que as autoridades suspeitam "estarem relacionados com a atividade ilícita".



Os três detidos vão ser presentes às autoridades judiciais competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.