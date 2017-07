PJ desmantela rede familiar de burlas e falsificação de documentos em Lisboa

Os cinco detidos, três homens e duas mulheres, provocaram um prejuízo "superior a um milhão de euros à empresa EDP".

Por Lusa | 12.07.17

Uma rede de burlas e falsificação de documentos foi desarticulada pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa, na sequência de uma investigação iniciada "há cerca de um ano", tendo sido detidas cinco pessoas da mesma família, foi esta quarta-feira anunciado.Os cinco detidos, três homens e duas mulheres, provocaram um prejuízo "superior a um milhão de euros à empresa EDP", lê-se na nota.Este grupo controlava empresas da área da restauração, que "passaram a contratar com a EDP o fornecimento de energia elétrica para vários locais em simultâneo", através do 'contrato conta certa'.Todavia, o pagamento da 12.ª fatura, relativa aos acertos, nunca foi realizado, causando assim os prejuízos à empresa fornecedora de energia.Após a investigação, a PJ apreendeu "vários elementos indiciários da prática criminosa", assim como automóveis topo de gama.Os arguidos, de idades compreendidas entre os 43 e os 82 anos, foram presentes a tribunal, tendo um deles ficado em prisão preventiva. Os restantes saíram em liberdade após pagamento de uma caução no valor global de trezentos mil euros.