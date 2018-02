Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ desmantela rede que furtava e viciava automóveis

Atividade criminosa desenvolvia-se a partir da zona de Esposende.

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem indiciado pelos crimes de burla e falsificação de veículos e a apreensão de cinco viaturas viciadas ou reparadas irregularmente.



Em comunicado, a PJ refere que em causa está uma atividade criminosa que se desenvolvia a partir da zona de Esposende, envolvendo o furto de viaturas, oficinas de reparação onde se efetuava a viciação dos veículos e responsáveis pela aquisição de "salvados" e posterior comercialização das viaturas "transformadas".



A detenção ocorreu durante uma operação que envolveu buscas domiciliárias e em oficinas de automóveis, no âmbito de uma investigação em que o agora detido e outros suspeitos se encontram indiciados pelos crimes de burla e falsificação de veículos.



No decurso da operação, foram igualmente apreendidos diversos artefactos utilizados na viciação de veículos, bem como peças e acessórios indiciadores de furtos e anteriores falsificações.



O detido, de 32 anos, empresário, vai ser presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.