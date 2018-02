Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém 2 mulheres com cocaína no aeroporto de Lisboa

Suspeitas transportavam droga dissimulada no interior da sua bagagem.

A PJ deteve duas mulheres, no aeroporto de Lisboa, que transportavam cocaína dissimulada no interior da sua bagagem suficiente para 46 mil doses individuais, indicou esta quarta-feira aquela polícia.



Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que as duas mulheres detidas por suspeitas de tráfico de droga foram identificadas pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ numa ação que decorreu no Aeroporto Internacional de Lisboa.



Segundo a PJ, as duas mulheres, com 36 e 42 anos, foram detidas à chegada a Lisboa de um voo proveniente de um país da América Latina.



As duas mulheres transportavam "elevada quantidade de cocaína dissimulada no interior das suas bagagens, que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, daria para ser repartida pelo menos por 46 mil doses individuais", adianta a PJ.



A Polícia Judiciaria refere ainda que as duas mulheres ficaram em prisão preventiva após terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial.