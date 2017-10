PJ apreende 400 quilos de cocaína em embarcação

Duas pessoas foram detidas.

Por Lusa | 03.10.17

A Polícia Judiciária deteve duas pessoas e apreendeu 400 quilogramas de cocaína a bordo de uma embarcação intercetada no Oceano Atlântico, foi esta terça-feira anunciado.



Em comunicado, a PJ adianta que a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, em colaboração com a Marinha e com a Força Aérea portuguesas, realizou nos últimos dias uma operação de combate ao tráfico de droga por via marítima, tendo intercetado, no Oceano Atlântico, uma embarcação de recreio que estava a ser utilizada para o transporte de 400 quilos de cocaína.



A polícia apreendeu a embarcação e a droga e deteve dois homens estrangeiros, de 45 e 58 anos, que já se encontram em prisão preventiva, e que se suspeita integrarem "uma organização criminosa de dimensão transnacional implantada em diferentes países do continente europeu e da América Latina".



A cocaína apreendida estava a ser transportada das Caraíbas para o continente europeu, destinando-se depois a ser distribuída por diferentes países, refere a polícia.



Esta operação resulta de uma investigação iniciada recentemente pela PJ na sequência de troca de informações no quadro do Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N), agência com sede em Lisboa.



A investigação prossegue a cargo da PJ em cooperação com as autoridades de outros países.