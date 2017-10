Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém doméstica que provocou fogo em Paços de Ferreira

Mulher é suspeita de atear fogo florestal na terça-feira ao realizar queimada.

12:51

A polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de uma mulher de 44 anos suspeita de um crime de incêndio florestal em Penamaior, Paços de Ferreira.



Em comunicado enviado à Lusa, refere-se que a detenção ocorreu na terça-feira, "fora de flagrante delito", com a colaboração da GNR de Paços de Ferreira, após a ocorrência de crime de incêndio florestal.



O fogo foi provocado por uma queima de sobrantes agrícolas que se descontrolou e pôs em perigo habitações vizinhas, segundo a autoridade policial.



"A suspeita tinha conhecimento que era totalmente proibida a realização de queimas e queimadas", acrescenta-se no comunicado.



A detida, empregada doméstica, vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório.



Desde o início do ano, a Polícia Judiciária identificou e deteve 107 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.