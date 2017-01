PJ detém duas pessoas por tráfico de droga no aeroporto de Lisboa

À mulher foram apreendidas cerca de 186 gramas de anfetaminas, vulgarmente conhecido como "crystal meths", suficientes para pelo menos 1.860 doses individuais e também eram transportadas no interior do organismo.

A Polícia Judiciária deteve dois suspeitos de tráfico de cocaína e anfetaminas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tendo o juiz determinado ficarem e aguardar julgamento em prisão preventiva.Em comunicado hoje divulgado, a PJ explica que esta semana deteve um homem de 20 anos e uma mulher de 35, presumíveis autores de tráfico de droga.O homem transportava no interior do organismo 545 gramas de cocaína, suficientes para pelo menos 5.450 doses individuais.