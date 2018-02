Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém em Albergaria-a-Velha suspeito de abusar sexualmente da neta

Abusos perduraram desde que a vítima tinha nove anos de idade.

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 63 anos, residente em Albergaria-a-Velha, suspeito de ter abusado sexualmente de uma neta menor, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.



Segundo um comunicado da PJ, os factos ocorreram numa situação de "grande proximidade com a vítima".



Os indícios recolhidos apontam no sentido de os abusos perdurarem desde os nove anos de idade da menor, refere a mesma fonte, adiantando que a vítima, que tem atualmente 16 anos, "apenas recentemente revelou as práticas sexuais a que era obrigada".



De acordo com a investigação, a menor era coagida com "ameaças e agressões físicas" por parte do suspeito, que lhe exibia por vezes uma arma branca, de forma a intensificar o temor que lhe incutia.



O detido, aposentado, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e restante família, bem como de frequentar os mesmos locais onde eles se movimentam, designadamente o local de residência.