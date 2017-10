Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém em Baião suspeito de tentativa de homicídio

Homem, de 67 anos, atingiu a vítima, de 52 anos, com um tiro na cabeça.

Por Lusa | 16:16

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 67 anos, suspeito de homicídio, na forma tentada, por factos ocorridos no domingo à noite, em Baião, anunciou hoje aquela autoridade.



Segundo a PJ, o suspeito atingiu a vítima, um homem de 52 anos, com um tiro na cabeça, que foi "prontamente ao hospital, onde ficou em coma induzido".



Num comunicado enviado à Lusa pela PJ, refere-se que os elementos recolhidos na investigação apontam no sentido de que o crime possa ter ocorrido na sequência de "relações de má vizinhança".



O suspeito, reformado, vai ser sujeito a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.