Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém homem envolvido em tiroteio em Ílhavo

Foram apreendidas uma espingarda caçadeira, bem como diversas munições para a mesma.

15:35

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem, de 43 anos, suspeito de estar envolvido num tiroteio ocorrido na noite da passada segunda-feira, no concelho de Ílhavo.



Segundo um comunicado da PJ, os factos ocorreram no decorrer de uma "altercação entre diversos elementos de um agregado familiar alargado", tendo sido efetuados vários disparos de caçadeira.



"Após a realização das necessárias diligências de investigação, apurou-se que pelo menos um dos disparos visou um sobrinho do atirador, tendo-o atingido de raspão na zona da cabeça", refere a mesma nota.



O alegado autor dos disparos foi detido e recolheu às celas da PJ de Aveiro, tendo-lhe sido apreendidas uma espingarda caçadeira, bem como diversas munições para a mesma.



A GNR de Ílhavo deslocou-se ao local logo após a ocorrência dos factos, mas a investigação passou para a PJ por a situação configurar um crime de homicídio, na forma tentada.



O detido, sem ocupação profissional conhecida, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.