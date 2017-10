PJ detém homem por pornografia de menores em Viseu

Foram apreendidos um computador portátil, um disco rígido externo e duas "pen drive" (unidades de armazenamento).

A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira ter detido no concelho de Viseu, em flagrante delito, um homem de 60 anos, suspeito da prática do crime de pornografia de menores.



"No âmbito de investigação em curso, a Polícia Judiciária detetou, nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito, centenas de fotografias e de vídeos de cariz sexual, envolvendo menores, que obteve através de descargas de ficheiros da internet", revelou a PJ.



Depois de identificado, o detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo ficado sujeito a termo de identidade e residência.