PJ detém mulher alemã e português para serem extraditados

A Polícia Judiciária deteve uma mulher alemã e um português para serem extraditados, em cumprimento de dois mandados de detenção europeus.Em comunicado hoje divulgado, a PJ explica que na semana passada deteve uma mulher alemã de 41 anos no concelho de Lagos, com vista à sua extradição para a Alemanha, por estar indiciada por tráfico de droga e que até lá fica em prisão preventiva.A segunda detenção ocorreu na Figueira da Foz, onde foi detido um cidadão português, de 47 anos, com vista à sua extradição para o Luxemburgo, também por indícios de tráfico de droga, tendo sido aplicada prisão preventiva como medida de coação.