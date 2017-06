PJ detém no Porto suspeito de pornografia de menores

No decurso de buscas realizadas quinta-feira, foi apreendido novo equipamento informático "com milhares de vídeos e fotografias, retratando abusos sexuais de menores, muitos deles de tenra idade".



O detido será presente à autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.



A diretoria do Norte da Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem de 54 anos suspeito da prática do crime de pornografia de menores, pela partilha e posse de ficheiros com imagens de cariz pornográfico envolvendo crianças.Em comunicado, a PJ esclarece que o suspeito, gestor de transportes, desde o ano de 2014 visualizava e descarregava de sítios da Internet filmes de cariz pornográfico com menores, que depois divulgava e partilhava com outros internautas.De acordo com a PJ, "a investigação iniciou-se em 2016, na sequência da qual foi o suspeito detido em abril daquele ano e a quem foi apreendido equipamento informático contendo milhares de ficheiros de fotografias e vídeos de pornografia infantil".