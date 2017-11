Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeita de atear fogo em escola e viatura municipal em Cabeceiras de Basto

Detida tem 36 anos de idade e é assistente operacional.

16:14

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve a presumível autora de um crime de incêndio numa escola básica de Cabeceiras de Basto e numa viatura do mesmo município, anunciou esta sexta-feira aquela autoridade.



"Por motivos desconhecidos, a suspeita terá ateado cinco incêndios no interior da escola, causando prejuízos de valor consideravelmente elevado, o que levou ao encerramento do estabelecimento por razões de segurança", refere a PJ, em comunicado.



Os factos começaram em março, repetiram-se em setembro e culminaram a 31 de outubro, com o incêndio de uma viatura daquele município que se encontrava estacionada junto às piscinas em Arco de Baúlhe.



A detida tem 36 anos de idade, é assistente operacional e vai ser presente às autoridades judiciárias para interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.