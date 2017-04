PJ detém suspeito de assaltar bancos no distrito do Porto

De acordo com a PJ, os crimes relacionados com o suspeito aconteceram nos meses de junho e julho de 2016.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira ter detido um homem de 42 anos "fortemente indiciado por quatro crimes de roubo agravado" a dependências bancárias de Vizela, Fafe e Paredes, no distrito do Porto.Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ acrescenta que, após um primeiro interrogatório judicial, o homem viu-lhe aplicada a "medida de coação de apresentações trissemanais no posto policial da área de residência".Aquela força policial acrescenta que, "até ao momento, foi possível imputar ao suspeito a prática de três roubos a dependências bancárias e a um cliente que se encontrava a depositar dinheiro numa caixa multibanco".