PJ detém suspeito de atear fogo à casa da companheira

Segundo o referido, "na sequência dos acontecimentos, em circunstâncias ainda não apuradas, o detido ficou ferido numa perna, em resultado do disparo de uma arma de fogo, e na cabeça, cujo ferimento foi produzido por uma pedra".O homem teve de receber assistência médica hospitalar.A PJ explica ainda que o detido foi entretanto presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e também de aproximação à sua zona de residência.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira ter detido um homem de 36 anos suspeito dos crimes de violência doméstica e de ter ateado um incêndio no interior de uma residência, na localidade de Alpedrinha, concelho do Fundão.Em comunicado hoje enviado à agência Lusa, o Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda, explica que os crimes ocorreram no dia 07 e que o homem é suspeito de ter agredido a companheira e de ter ateado fogo à casa desta."O crime teve lugar num contexto de recorrentes situações de conflito e de violência entre o casal, tendo os factos agora em referência acabado por envolver pelo menos mais um familiar da companheira do detido, que com este se envolveu também em confronto verbal e físico", refere a nota de imprensa.