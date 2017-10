Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeito de atear nove focos de incêndio em Tondela

Homem de 52 anos já tinha antecedentes criminais por crimes da mesma natureza.

15:43

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 52 anos, servente de pedreiro, suspeito de ter posto nove focos de incêndio florestal próximos de Campo de Besteiros, no concelho de Tondela.



Em comunicado, a PJ refere que o homem, casado, tem "antecedentes criminais por crimes da mesma natureza", tendo sido detido em 2010 e cumprido pena de prisão durante cerca de quatro anos.



Segundo a PJ, é suspeito de ter ateado os focos de incêndio "em terreno povoado por mato e pinheiros com elevada densidade e junto a diversas povoações em redor de Campo de Besteiros".



"O primeiro incêndio ocorreu pouco depois das 21h00 de sexta-feira e os dois últimos iniciaram-se pouco depois da meia-noite", explica a PJ, acrescentando que o homem os terá ateado com um isqueiro e "num quadro de desavença familiar e de alcoolismo".



Depois do primeiro interrogatório, o suspeito ficou em prisão preventiva.



A PJ contou com a colaboração da GNR de Campo de Besteiros e de Santa Comba Dão.



Durante este ano, a PJ já identificou e deteve 98 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.