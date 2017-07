Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeito de autoria de fogo florestal em Penafiel

Incêndio deflagrou na passada sexta-feira.

13:33

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, anunciou esta segunda-feira ter detido um homem de 55 anos, pela alegada autoria de um crime de incêndio florestal ocorrido em Penafiel.



Segundo a PJ, o fogo ocorreu na sexta-feira, pelas 11h45, "tendo colocado em perigo uma zona florestal de grande dimensão e várias habitações, cujo alastramento só foi possível evitar com a célere intervenção dos bombeiros".



O detido foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, ficando obrigado a apresentações semanais no posto policial da área de residência.



Desde o início do ano, a PJ identificou e deteve 44 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.