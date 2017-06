PJ detém suspeito de esfaqueamento na Queima das Fitas do Porto





A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto, tendo sido colocado nos cuidados intensivos em estado grave, depois de ter sido operado.



O CM noticiou na altura que a vítima, Nelson Ricardo Torres, de 28 anos, foi repetidamente atacado com uma navalha. Sofreu um golpe no abdómen, dois na garganta e foi ainda atingido nos ombros e também no sobrolho.A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto, tendo sido colocado nos cuidados intensivos em estado grave, depois de ter sido operado.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira que deteve o presumível autor de um crime de homicídio qualificado na forma tentada registado em maio durante a Queima das Fitas do Porto, onde um homem foi esfaqueado por uma arma branca.O detido, com 21 anos de idade e com antecedentes policiais por tráfico de estupefacientes e furto, foi identificado, localizado e detido por suspeita de ser "o presumível autor de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido no passado dia 13 de maio no Porto", lê-se num comunicado de imprensa divulgado hoje pela Judiciária.Segundo a PJ, o crime de tentativa de homicídio na forma tentada ocorreu "pelas 06h00", de dia 13 de maio, no recinto da Queima das Fitas do Porto, conhecido por "Queimódromo", quando "dois grupos se envolveram em confronto físico com agressões mútuas".