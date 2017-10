Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeito de matar jovem de 21 anos em Lisboa

Detido tem 20 anos.

Por Lusa | 19:09

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o suspeito do homicídio por esfaqueamento de um jovem de 21 anos na madrugada do dia 21 de outubro em Lisboa, anunciou hoje a força de segurança.



Em comunicado, a polícia informou que o detido tem 20 anos e é suspeito de matar o outro jovem "na sequência de uma discussão na via pública, junto a um estabelecimento de diversão noturna".



Na manhã do dia 21, fonte da PSP informou que a vítima tinha sido morta na zona do Cais do Sodré, mas a PJ, à qual foi entregue o caso, indicou agora que o crime ocorreu na zona de Alcântara.



"A investigação apurou que, no decurso de uma altercação na via pública entre diversos jovens, o presumível autor agrediu a vítima, [...] com utilização de uma arma branca, vindo a provocar-lhe a morte", refere a PJ, em comunicado.



O detido, que está indiciado por um crime de homicídio, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.