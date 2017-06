PJ detém suspeito de provocar fogo em Vila Velha de Ródão

"O detido, de 16 anos, foi presente à autoridade judiciária competente, tendo ficado sujeito a termo de identidade e residência", acrescenta.



A PJ também destaca que contou com "a colaboração ativa e empenhada" da GNR de Vila Velha de Ródão.



No corrente ano, a Polícia Judiciária já identificou e deteve 25 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.



A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira que deteve um indivíduo de 16 anos pela presumível prática de um crime de incêndio florestal no concelho de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco.Em comunicado enviada à agência Lusa, a Diretoria do Centro adianta que o detido é solteiro e estudante, sendo suspeito de ter provocado um fogo em terrenos povoados com pinheiro bravo denso."O suspeito ateou o incêndio atirando uma ponta de cigarro incandescente para as ervas secas, altas, existentes junto à sua residência", especifica a nota.