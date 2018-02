Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeito de roubo em superfície comercial de Leiria

Detido, de 41 anos, mecânico de moldes, tem antecedentes criminais por roubo à mão armada,

A Polícia Judiciária de Leiria deteve um homem suspeito de um crime de roubo, com recurso a arma de fogo, ocorrido numa superfície comercial.



Em nota de imprensa, a Polícia Judiciária informa que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de roubo, com recurso a arma de fogo, ocorrido numa superfície comercial, na cidade de Leiria, no dia 9 de agosto de 2017.



Segundo a PJ, o suspeito entrou na superfície comercial e "exigiu que lhe fosse entregue a caixa com o dinheiro, mas, perante a recusa da funcionária, agrediu-a e fugiu com a caixa do dinheiro".



Perseguido por uma outra testemunha, "vem a abandonar a caixa, já sem o dinheiro".



Após a investigação desenvolvida, foram reunidas provas que levaram a que fossem emitidos mandados de busca e de detenção para o suspeito, cumpridos em simultâneo na zona de Lisboa, contando-se com a colaboração da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.



O detido, com 41 anos, mecânico de moldes, tem antecedentes criminais por roubo à mão armada, furto em residência e estabelecimento comercial com arrombamento, dano e maus tratos físicos e psíquicos.



O suspeito vai ser presente à autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.