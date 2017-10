Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeitos de assaltarem carrinhas de transporte de valores

Três homens, dois deles estrangeiros, tinham entre 33 e 36 anos e eram procurados por crimes de roubo qualificado.

A Polícia Judiciária deteve três homens suspeitos de assaltar carrinhas de transportes de valores com arma de fogo nos distritos de Lisboa e Setúbal, foi esta segunda-feira anunciado.



Em comunicado da Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ, é referido que os três homens, dois deles estrangeiros, tinham entre 33 e 36 anos e que eram procurados por crimes de roubo qualificado.



A investigação teve o seu início com o roubo consumado a uma viatura de transporte de valores com recurso a arma de fogo e mediante ocultação de identidade.



Na mesma operação policial foram cumpridos 18 mandados de busca domiciliária e oito mandados de busca a viaturas, tendo sido apreendidos elementos de prova que a PJ considera "muito relevantes".



Os três detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicado o termo de identidade e residência e a prisão preventiva como medidas de coação, mas o comunicado da PJ não especifica a quem.