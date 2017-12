Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeitos de lesarem sociedade comercial do Montijo em 6 milhões

Suspeitos aproveitaram-se do cargo de diretor-geral que um deles exercia na sociedade comercial.

Por Lusa | 20.12.17

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem e duas mulheres suspeitos de crimes de burla qualificada e falsificação de documentos que terão lesado em seis milhões de euros uma sociedade comercial no Montijo, foi esta quarta-feira anunciado.



Segundo um comunicado da PJ, os detidos, com idades entre os 47 e os 61 anos, aproveitaram-se do cargo de diretor-geral que um deles exercia na sociedade comercial, no distrito de Setúbal, para montar uma complexa teia empresarial através da qual conseguiram apropriar-se de clientes, contratos e negócios daquela entidade.



De acordo com a PJ, os arguidos ainda imputavam custos próprios e cobravam serviços não prestados à referida sociedade comercial.



Os factos terão ocorrido entre 2007 e 2015, período em que os arguidos se terão apropriado de cerca de seis milhões de euros, valor que a PJ diz corresponder ao prejuízo causado à sociedade comercial lesada.



Os detidos deverão ser ainda esta quarta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.