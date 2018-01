Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém três suspeitos de roubo com arma de fogo em Braga

Detidos têm 18, 22 e 23 anos de idade, um deles sem atividade laboral e os outros dois operários fabris.

15:00

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve três homens pela presumível autoria de um crime de roubo, com recurso a arma de fogo, ocorrido na via pública, naquela cidade, em 18 de dezembro de 2017, anunciou aquela força.



Em comunicado, a PJ refere que dois dos suspeitos, em conjugação de esforços e por indicação do terceiro, abordaram a vítima, nas imediações da sua residência, roubando-lhe, sob ameaça de uma arma de fogo, a quantia de sete mil euros de que era portadora.



Culminando as diligências de prova realizadas, foram emitidos, pelo Ministério Público, mandados de detenção para os suspeitos, que foram esta terça-feira cumpridos pela PJ.



Foram ainda cumpridos quatro mandados de busca domiciliária, visando os mesmos indivíduos e ainda a companheira de um deles, que foi constituída arguida, por suspeita de recetação.



Os detidos têm 18, 22 e 23 anos de idade, um deles sem atividade laboral e os outros dois operários fabris. Um tem antecedentes criminais por furto e detenção de arma proibida.



Vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação