PJ detém três suspeitos de roubo sob ameaça de arma de fogo no Peso da Régua

Detidos, de 23 anos, obrigaram uma mulher e um homem, à entrega de vários bens e valores em dinheiro.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de três suspeitos do crime de roubo, sob ameaça de arma de fogo, que ocorreu no Peso da Régua, distrito de Vila Real.



Segundo informou, em comunicado, a Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, os detidos, com 23 anos, estão "fortemente indiciados pela prática de dois crimes de roubo".



De acordo com a PJ, os suspeitos, "mediante a utilização de uma arma de fogo, obrigaram uma mulher e um homem, respetivamente de 26 anos e 28 anos, à entrega de vários bens e valores em dinheiro".



O alegado roubo ocorreu na madrugada de quarta-feira, na cidade de Peso da Régua.



Os detidos, sem ocupação laboral, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.