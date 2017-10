Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve 16 suspeitos de tráfico de droga em estabelecimento prisional

Foram apreendidas "centenas de doses de produto estupefaciente, dinheiro e telemóveis".

12:51

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de 16 pessoas suspeitas do crime de tráfico de estupefacientes no interior de um estabelecimento prisional no distrito de Bragança.



As detenções foram efetuadas pela Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da Diretoria do Norte da PJ, no âmbito de uma operação que começou no domingo.



Em comunicado, esta polícia disse que foram realizadas 17 buscas, domiciliárias e dentro do estabelecimento prisional localizado no distrito de Bragança, tendo sido "apreendidas centenas de doses de produto estupefaciente, dinheiro e telemóveis".



A PJ contou com o apoio do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional e da PSP.



A Judiciária referiu ainda que que a investigação "contou com a estreita colaboração da direção do estabelecimento prisional em causa".



No comunicado a PJ não dá informações sobre quem são os detidos nesta operação.



Os suspeitos vão ser presentes no Tribunal de Bragança para interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação.