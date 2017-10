Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve 175 alegados abusadores de crianças e 108 incendiários no último ano

Dos 1.670 detidos, 40% ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

Por Lusa | 12:04

A Polícia Judiciária deteve 1.670 pessoas por suspeitas de crimes muito graves, dos quais 175 presumíveis violadores e abusadores de crianças e 108 incendiários, segundo dados de outubro de 2016 até agora, divulgados na cerimónia do 72.º aniversário da PJ.



Nos crimes contra as pessoas, a PJ deteve no mesmo período 161 presumíveis homicidas, 167 assaltantes à mão armada, 62 sequestradores 87 traficantes de droga e detentores de armas de fogo, 320 traficantes de drogas e 34 por tráfico de pessoas.



Na área de crimes contra o Estado foram detidas 64 pessoas por indícios de burla e crime informático e 59 suspeitos por corrupção e fraude fiscal.



A PJ apreendeu ainda 689 quilogramas de cocaína, quase 11 toneladas de haxixe, 472 viaturas e 837 armas de fogo.