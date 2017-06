PJ deteve agricultor de 75 anos suspeito de atear fogo em Vila Pouca de Aguiar

O septuagenário, detido pela Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.



O fogo ocorreu no dia 15 de março, cerca das 16h00, e, segundo a PJ, "colocou em perigo uma mancha florestal que apenas não foi consumida devido à rápida intervenção dos meios de combate, designadamente dos bombeiros".O septuagenário, detido pela Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um agricultor septuagenário suspeito de ter ateado um incêndio florestal em Alfarela de Jales, concelho de Vila Pouca de Aguiar.A PJ informou que, no corrente ano, identificou e deteve 23 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.O agricultor, com 75 anos, está "fortemente indiciado" pela prática do crime de incêndio florestal em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.