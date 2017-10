Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve agricultor suspeito de incêndio florestal em Resende

Incêndio pôs em perigo uma zona de habitações.

13:57

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de um agricultor de 31 anos pela presumível autoria de um crime de incêndio florestal, registado a 08 de outubro em Barrô, Resende.



Em comunicado, a polícia acrescenta que, além da floresta e do mato, o incêndio pôs em perigo uma zona de habitações.



Na operação, a PJ contou com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego da GNR.



O detido vai ser apresentado às autoridades judiciárias, para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.



Em 2017, a PJ já identificou e deteve 107 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.