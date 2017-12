Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve homem com cápsulas de heroína no organismo

Suspeito, vindo de um país africano, foi detido no aeroporto de Lisboa.

Por Lusa | 20.12.17

A Polícia Judiciária deteve um homem de 33 anos que transportava no organismo cápsulas de heroína quando aterrou no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa vindo de um país africano.



Em comunicado a PJ adianta que o detido, suspeito de tráfico de droga, transportava no interior do organismo uma "quantidade significativa de heroína, distribuída por várias dezenas de cápsulas cilíndricas".



A heroína apreendida, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 16.800 doses individuais.