PJ deteve homem por coação sexual de menor em Celorico da Beira

Vítima do homem era uma menor com 15 anos, "sua familiar próxima e também vizinha".

Por Lusa | 15:50

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 40 anos, em Celorico da Beira, por suspeita de crimes de natureza sexual tendo como vítima uma menor de 15 anos.



O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere, em comunicado, que o homem é suspeito da prática do crime de coação sexual, tendo como vítima uma menor com 15 anos, "sua familiar próxima e também vizinha".



A PJ adianta que o homem é reincidente no mesmo crime, pois já tinha sido detido no dia 22 de agosto "por suspeita da prática de um crime de violação da mesma menor".



Nessa altura, o detido ficou sujeito "a medidas de coação não privativas da sua liberdade pessoal, mas que, entre outras injunções, o proibiam de se aproximar da referida menor", segundo a fonte.



A PJ explica que o homem, "violando de forma persistente" a medida de coação, acabou por, no dia 16 de outubro, "abordar, mais uma vez, a mesma menor, ameaçando-a com mal importante, em razão da denúncia por esta anteriormente formalizada contra si, e constrangendo-a ainda a contacto de natureza sexual".



O detido, desempregado, foi de novo sujeito a interrogatório judicial, tendo sido confirmadas as medidas de coação anteriormente aplicadas, acrescentadas da proibição de permanecer no concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, onde era residente.