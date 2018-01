Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido homem que esfaqueou pai em filho em Penafiel

Incidente ocorreu "na sequência de confrontos verbais e físicos entre várias pessoas", assinala a polícia.

Por Lusa | 12:17

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 34 anos, suspeito de dois crimes de homicídio, na forma tentada, ocorridos no domingo, em Penafiel.



Segundo a autoridade, os factos ocorreram cerca das 20h30 num posto de abastecimento de combustíveis, em Duas Igrejas, Penafiel.



De acordo com um comunicado da PJ, "o suspeito, munido de uma navalha que transportava consigo, terá desferido vários golpes em duas dessas pessoas, que feriu com bastante gravidade, pelo que foram transportadas ao hospital, onde ainda se encontram internadas".



Acrescenta-se que "uma das vítimas correu perigo de vida e teve necessidade de ser intervencionada cirurgicamente".



O incidente de Duas Igrejas ocorreu "na sequência de confrontos verbais e físicos entre várias pessoas", assinala a polícia.



O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.