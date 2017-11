Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve homem que disparou arma de fogo durante uma discussão em Estarreja

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 54 anos que terá efetuado disparos de caçadeira na via pública durante uma discussão, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.



Segundo um comunicado da PJ, os factos ocorreram no dia 3 de junho em Avanca, no concelho de Estarreja.



"Na sequência de uma discussão à porta da sua casa, motivada por desentendimentos quanto a uma dívida, o agora detido empunhou uma caçadeira e efetuou vários disparos, encontrando-se nas imediações várias pessoas, incluindo uma criança menor de idade", refere a PJ.



Após a realização de buscas domiciliárias foi possível apreender uma espingarda caçadeira, bem como diversas munições.



O homem, motorista de profissão, foi detido pela prática dos crimes de posse de arma e munições proibidas, sendo ainda suspeito da prática do crime de ameaças com arma de fogo.